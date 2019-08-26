В Кремле рассказали о последствиях краха ракетного договора с США

Возможный отказ от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, нанесет урон глобальной стратегической стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Последствия для стратегической стабильности будут достаточно губительные. Безусловно, будет нанесен урон стратегической стабильности на общем, глобальном уровне, потому что фактически мы все — я имею в виду человечество — останемся без единого документа, который регулировал бы эту область», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента выразил сожаление, что власти США до сих пор не продемонстрировали готовности обсуждать продление соглашения.

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23 августа исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях оказалось под угрозой из-за позиции США. По его словам, этот договор находится в зоне риска, поскольку в американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении соглашения в нынешнем виде они не заинтересованы.

Впервые о желании Вашингтона выйти из СНВ-3 заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 31 июля. Позже США задумались о целесообразности продления договора после взрыва под Северодвинском. Американская сторона считает, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области связан с проведением испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты, однако пока не может однозначно подтвердить радиоактивный характер взрыва.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011-м, срок его действия составляет 10 лет. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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