Одиноких стариков предложили пристраивать в семьи

Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи. Об этом пишет газета «Известия».

Ведомство рекомендовало региональным властям распространять практику, которая действует в Ханты-Мансийском автономном округе, по всей стране. Там одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10,3 тысячи рублей при условии совместного проживания.

За семь лет действия программы в регионе удалось создать 356 приемных семей для пожилых граждан.

По утверждению властей, такая мера помогает пожилым людям решить проблемы одиночества, ощущения ненужности и отчаяния от собственной беспомощности.

По данным Росстата, в России 25,4 процента всего населения — пенсионеры.

В феврале сообщалось, что органы опеки не разрешили жителю Москвы усыновить второго ребенка из-за отказа проходить добровольное психологическое обследование. Мужчина отказался сдавать тест, поскольку уже его проходил перед усыновлением первого ребенка три года назад.

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