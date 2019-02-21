Россиянину запретили усыновление после отказа от добровольного обследования

Органы опеки не разрешили жителю Москвы усыновить второго ребенка из-за отказа проходить добровольное психологическое обследование. Это решение поддержал Московский городской суд, пишет издание «Такие дела».

По данным издания, в 2018 году россиянин обратился в соцзащиту Перовского района с просьбой разрешить ему усыновить второго ребенка. Он приложил к заявлению все необходимые документы, в том числе сертификат об обучении в Московской службе психологической помощи населению и заключение, в котором говорилось о достаточных ресурсах для воспитания детей.

Пройти добровольный психологический тест мужчина отказался, поскольку уже его проходил перед усыновлением первого ребенка три года назад.

Однако это стало основной причиной запрета на усыновление. Также сотрудников соцзащиты насторожило то, что брак россиянина длился всего два месяца, а усыновителем выступает он один.

Перовская межрайонная прокуратура подтвердила, что решение соцзащиты нарушает статью 48 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» и Семейный кодекс. Прокуратура внесла протест, но ее требования опека исполнять отказалась. Районный суд также выступил против усыновления.

Мужчина подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд, однако 20 февраля ее отклонили, признав действия опеки законными.

В 2018 году глава Министерства просвещения Ольга Васильева предложила ужесточить требования к желающим усыновить ребенка и сократить допустимое число детей в приемной семье.

В январе 2019-го в ведомстве намеревались обязать проходить психологическое обследование не только будущих родителей, но и всех совершеннолетних членов приемных семей.

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