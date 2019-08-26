Пользователи сети нашли доказательство инсценировки смерти Стива Джобса

Фотография с человеком, похожим на покойного основателя Apple Стива Джобса, набрала популярность на Reddit. Пост со снимком набрал больше 78 тысяч лайков.

В подписи к посту указано, что Джобс якобы инсценировал свою смерть и в действительности скрывается в Египте. Многие комментаторы посчитали, что это шутка, но не могли не отметить схожесть героя снимка с основателем крупнейшей корпорации. «То, как он сидит на стуле, прикладывает руку к лицу, его очки — все так похоже!» — отмечал один из юзеров. «Чем больше я смотрю на него, тем больше убеждаюсь, что это именно он!» — писал другой.

Среди пользователей нашлись и скептики. Некоторые указывали на то, что мужчина выглядит похожим на Джобса только потому, что его сфотографировали в профиль в полутьме. Кроме того, один из юзеров вспомнил, что биологический отец Джобса — сириец, и поэтому неудивительно, что среди жителей этого региона есть множество тех, кто похож на него.

Стив Джобс умер 5 октября 2011 года после продолжительной болезни. Ему было 56 лет. Официально причины кончины предпринимателя объявлены не были, однако СМИ сообщали, что Джобс умер от рака, от которого он долгое время лечился.

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