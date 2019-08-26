Журналист попал под струю воды в прямом эфире и вызвал шквал насмешек

Журналист телеканала «Матч ТВ» Евгений Евневич попал под струю воды во время прямого эфира перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом».

Евневич вел репортаж, когда на стадионе сработала система полива газона. Она дважды обрызгала журналиста. Несмотря на это, он продолжил рассказывать о матче.

Коллега корреспондента Денис Казанский выложил ролик в Twitter-аккаунте и отметил мастерство Евневича. В ответ пользователи соцсети посмеялись над поведением журналиста. «Сотрудники матча не знают, когда поливают газон и где ставят поливалки?», «Ума нет — считай, калека. Не смог правильно выбрать точку», «Он стал претендентом на премию Дарвина», — написали они.

Матч между ЦСКА и Ахматом завершился победой красно-синих со счетом 3:0. После семи туров РПЛ москвичи занимают шестое место, грозненцы —12-е.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



