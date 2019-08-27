Путин пообещал обновить российские аэропорты

Президент России Владимир Путин заявил, что в России будут модернизированы 60 аэропортов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства отметил, что изменения произойдут в течение шести лет. После проведения работ аэропорты будут соответствовать международным стандартам. «На эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», — сказал он.

27 августа президент прибыл в Саратов, чтобы осмотреть новый городской аэропорт, который начал работу неделю назад. Аэропорт назвали в честь космонавта Юрия Гагарина. Путин назвал воздушную гавань замечательным подарком городу.

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