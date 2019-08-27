Опубликовано видео ударов российских самолетов по боевикам в Сирии

Российские ВКС нанесли удары по боевикам, расположенным в Хан-Шейхуне, провинция Идлиб, Сирия. Об этом сообщает издание Al-Masdar News.
В результате атак были уничтожены базы и автоколонны джихадистов.
Издание отмечает, что военно-воздушные силы России помогли сирийской арабской армии (САА) взять ключевую высоту Талат аль-Нимр.
Как сообщает Al-Masdar, российские ВКС продолжают наносить удары на юге Идлиба, направленные на предотвращение перегруппировки боевиков и начало контрнаступления.
Город Хан-Шейхун несколько лет находился под контролем суннитской исламистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). После освобождения местности от террористов, город был сильно разрушен, остались заминированные боевиками территории.
23 августа сообщалось о захвате сирийской армией Хан-Шейхуна.