Опубликовано видео ударов российских самолетов по боевикам в Сирии

Al-Masdar News / YouTube

Российские ВКС нанесли удары по боевикам, расположенным в Хан-Шейхуне, провинция Идлиб, Сирия. Об этом сообщает издание Al-Masdar News.

В результате атак были уничтожены базы и автоколонны джихадистов.

Издание отмечает, что военно-воздушные силы России помогли сирийской арабской армии (САА) взять ключевую высоту Талат аль-Нимр.

Как сообщает Al-Masdar, российские ВКС продолжают наносить удары на юге Идлиба, направленные на предотвращение перегруппировки боевиков и начало контрнаступления.

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Город Хан-Шейхун несколько лет находился под контролем суннитской исламистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). После освобождения местности от террористов, город был сильно разрушен, остались заминированные боевиками территории.

23 августа сообщалось о захвате сирийской армией Хан-Шейхуна.

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