Российский офицер утонул при задержании браконьеров

На Камчатке следователи проводят проверку по факту смерти военнослужащего, погибшего во время операции по задержанию браконьеров на реке Карага. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, офицер 1995 года рождения преследовал нарушителя и зашел в воду в том месте, где дно резко углубляется, и был унесен течением.

В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело военнослужащего, его извлекли из реки водолазы. Для установления причины смерти следственными органами назначено судебно-медицинское исследование.

9 августа сообщалось, что сотрудника полиции ОВД Московского района Калининграда обнаружили мертвым на рабочем месте. Погибший — 40-летний капитан полиции. По предварительной информации, он умер от огнестрельного ранения.

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