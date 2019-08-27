Трамп нашел выход в экономической теории заговора

Президент США Дональд Трамп хочет переизбраться в 2020 году с помощью теории заговора и поиска внутренних врагов, которых сделает ответственными за намечающиеся проблемы в экономике. К такому выводу в материале The Hill пришел профессор университета Джорджа Мейсона (США) Билл Шнайдер (Bill Schneider).

По мнению эксперта, глава Белого дома осознает приближающийся экономический спад или даже рецессию и теперь пытается понять, что говорить избирателям. Для предыдущих президентов спад в экономике заканчивался провалом на выборах. При этом в девяти случаях из десяти с 1950 года спад начинался при президенте-республиканце.

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Но Трамп, полагает Шнайдер, готовится перевести проблему экономическую в социальную. Для этого он заранее обвиняет демократов, новостные СМИ, экономистов и Федеральную резервную систему (ФРС), которая слишком медленно снижает процентную ставку. Своим избирателям действующий американский лидер станет рассказывать, что именно эти люди хотят уронить американскую экономику, чтобы поменять власть. В список противников попадут Китай и Евросоюз, которых не устраивает политика США, и авторы прогнозов о рецессии — подпевалы элитных кругов, которые ничего не знают о настоящей экономике и потому выступают против Трампа. Так их, по словам одного из близких к Белому дому республиканцев, называет сам президент.

Автор материала полагает, что Трамп и сам хотел бы смягчить удар. Тем не менее он отказывается признать это. Например, утверждает, что долго думал о снижении налогов с фонда оплаты труда, хотя это именно тот шаг, который представляется очевидным, когда намечается спад. Например, таким же образом экономику стимулировало и правительство бывшего президента Барака Обамы.

В 2016 году, отмечает Шнейдер, Трампу удалось разделить общество и выиграть выборы. Похоже, что в 2020-м он воспользуется той же тактикой. Но тогда победу ему обеспечила не экономика — люди, которые переживали о ней, голосовали за Хиллари Клинтон и демократов. Сейчас, когда Трамп сделал экономику основой своей повестки, он продвигает тезис о росте числа рабочих мест в США при введении тарифов на импорт. Но доля американцев, уверенных в том, что свободная торговля более выгодна США, чем тарифы, в последнее время растет и достигла уже 64 процентов. По мнению эксперта, проявившиеся проблемы в американской экономики только увеличат число тех, кто согласен с этим мнением.

Ранее Трамп включил ФРС в список главных врагов США наряду с Китаем. Он уверен, что из-за их действий страна теряет сотни миллиардов долларов каждый год.

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