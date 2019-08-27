Российские легкоатлеты на Олимпиаде-2020 выступят под флагом России

Российские легкоатлеты на Олимпийских играх 2020 года в Токио выступят под флагом России. Об этом глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал на пресс-конференции РИА Новости.

Поздняков заявил, что все спортсмены будут одеты в национальную экипировку. «Представители легкой атлетики также будут представлять Россию, а не какой-то нейтральный статус», — отметил он.

В начале июля ОКР получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры-2020. Тогда отмечалось, что российская команда выступит без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Дисквалификация с тех пор продлевалась неоднократно. Из-за этого все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры 2016 года. Спортсмены из России были вынуждены выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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