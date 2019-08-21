Лишенный золота ЧМ россиянин получил многолетнюю дисквалификацию из-за допинга

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Сергей Бакулин

Российский легкоатлет Сергей Бакулин, специализирующийся на спортивной ходьбе, получил восьмилетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте антикоррупционного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Срок дисквалификации Бакулина отсчитывается с 3 апреля 2019 года. Также были аннулированы все результаты 32-летнего Бакулина в период с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года. В начале апреля он был временно отстранен из-за подозрения в использовании запрещенных препаратов или запрещенного метода.

Для Бакулина эта дисквалификация стала не первой. В январе 2015 года он был отстранен на три года и два месяца. Также в марте 2016-го по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) спортсмен был лишен титула чемпиона мира 2011 года.

В 2015 году IAAF приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Дисквалификация с тех пор продлевалась неоднократно. Из-за этого все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры 2016 года. Спортсмены из России до сих пор вынуждены выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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