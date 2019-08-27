Российские полицейские раскрыли убийство из 1990-х

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 1993 году. Об этом во вторник, 27 августа, сообщается на сайте регионального управления МВД.

В ведомстве сообщили, что местная жительница при проведении земляных работ во дворе дома обнаружила человеческие останки. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли их и направили на экспертизу. Повреждения челюсти и ребер указали на криминальную причину смерти.

Благодаря содействию старожилов поселка удалось установить, что в 1990-х там пропала женщина, проживающая по указанному адресу. В свою очередь, экспертиза подтвердила, что костные останки принадлежат пропавшей.

Как выяснилось, подозреваемый проживает в Волгоградской области. В ходе допроса 60-летний мужчина дал признательные показания. По его словам, он поссорился с сожительницей и нанес ей множественные удары руками и ногам, от которых потерпевшая скончалась на месте. Затем он закопал тело на садовом участке и уехал вместе с детьми в Красноярский край.

16 августа сообщалось, что в Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве, совершенном в 1979 году. Мужчина проник на территорию сельскохозяйственного предприятия для хищения имущества. Там он нанес сторожу несколько ударов ножом, от которых тот скончался на месте.

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