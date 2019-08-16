Россиянин пошел под суд за совершенное 40 лет назад преступление

В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве, совершенном в 1979 году. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, в день убийства он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на территории отделения совхоза в городе Новошахтинске. Между посетителем и сторожем совхоза разгорелся конфликт, в ходе которого тот нанес оппоненту семь ударов ножом. В результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Мужчина скрылся с места происшествия. В дальнейшем ему заочно было предъявлено обвинение, а сам он объявлен в федеральный розыск. Расследование уголовного дела приостановили.

63-летний обвиняемый был задержан в июне 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов установили, что тот изменил свои личные данные, поэтому смог длительное время скрывался на территории Вологодской области.

13 августа сообщалось, что в Анапе сотрудники ГИБДД остановили мужчину, которого 26 лет разыскивали по обвинению в двойном убийстве, совершенном в Свердловской области.

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