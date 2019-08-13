Скрывавшийся 26 лет за двойное убийство россиянин попался полиции

В Анапе сотрудники ГИБДД остановили мужчину, которого 26 лет разыскивали по обвинению в двойном убийстве, совершенном в Свердловской области. Об этом во вторник, 13 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, 16 августа 1993 года в доме, расположенном в поселке Бисерть, были обнаружены тела женщины и ее сына с колото-резаными ранениями. По факту произошедшего следствием прокуратуры было возбуждено уголовное дело по пункту «з» статьи 102 («Умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах») УК РСФСР.

Подозреваемым оказался местный житель 1972 года рождения. Он скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск, а также заочно арестован.

В настоящее время расследование уголовного дела возобновлено. Обвиняемый содержится под стражей на основании решения суда.

9 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники отдела Национального центрального бюро Интерпола МВД России задержали гражданина Польши, скрывавшегося около 20 лет.

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