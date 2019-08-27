Киселев назвал русский мат бесценным

Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о своем отношении к мату на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

«Я считаю, что мат — бесценный лингвистический ресурс в нашей культуре, просто драгоценный», — заявил журналист. Киселев добавил, что мат не стоит девальвировать, а пользоваться им лучше в особых критических ситуациях, «как специями».

Ведущий также отметил, что на площадке фестиваля мат не запрещен. «У нас здесь "18 плюс", если есть дети, то они приходят с родителям под их ответственность», —заключил он.

Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, проходящий в Крыму. Киселев выступил инициатором его проведения в 2018 году.

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