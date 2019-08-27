Албанские бандиты похвастались хорошей жизнью в британских тюрьмах

Албанские бандиты посмеялись над британской правоохранительной системой в соцсетях. Они публикуют посты о своей хорошей жизни за решеткой, сообщает The Telegraph.

Издание привело в пример множество изображений с аккаунтов в Instagram, на которых показано, как заключенные хорошо проводят время в тюрьме после получения срока за преступления. На кадрах они улыбаются и развлекаются.

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Публикации осуществляются прямо из тюремных камер. Мобильные удается пронести вопреки запретам в тюрьмах. Минюст страны заверил, что все гаджеты были изъяты у заключенных, а их аккаунты в соцсетях — удалены.

В Великобритании все чаще фиксируются вооруженные нападения албанцев на дома жителей юго-востока страны. Преступники крадут наличные деньги и ювелирные украшения, которые затем переправляют в Албанию для продажи на черном рынке.

Британская полиция уже объявила в розыск еще по крайней мере пятерых жителей Албании за ограбления, совершенные в Англии. Согласно статистике, в настоящее время албанцы являются главной зарубежной преступной группой в тюрьмах Великобритании.

Ранее журналисты Daily Mail стали свидетелями выхода из британской тюрьмы некоего заключенного. Он уехал оттуда на автомобиле Rolls-Royce Phantom с личным водителем.

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