В Германии начнут называть национальность преступников

Полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфаллия будет сообщать о национальной принадлежности каждого подозреваемого. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министерство внутренних дел региона обнародовало это решение в понедельник, 26 августа. Теперь в полицейских пресс-релизах национальность будет указана всегда, даже когда она не имеет отношения к делу. По словам представителей власти, это придаст прозрачности всему процессу.

«Мы будем публиковать данные о национальности всех подозреваемых, у кого ее удалось установить — разумеется, и у немцев тоже. (...) Я убежден, что такая прозрачность — лучшее средство против грубых подтасовок», — приводит издание слова главы МВД Герберта Ройля.

Практика сообщений о национальности различается в Германии от региона к региону. Где-то она не сообщается с целью борьбы с дискриминацией, где-то — только в тех случаях, когда связана с обстоятельствами преступления. В 2017 году полиция швейцарского Цюриха решила впредь не раскрывать национальность подозреваемых — так правоохранители решили бороться с ксенофобией и предрассудками.

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