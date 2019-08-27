Греческий футболист вспомнил о пугающих моментах жизни в России

Бывший защитник московского «Динамо» Юркас Сейтаридис вспомнил о жизни в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Сейтаридис рассказал, что больше всего ему запомнились авиаперелеты. «Мне было страшно. Помню, с нами летали ребята с пистолетами — охранники. Это пугало, такое невозможно представить в Европе, потому что здесь запрещено проносить оружие на борт», — заявил грек.

По словам 38-летнего грека, его также поразили российские пробки. «Это джунгли, невероятно. Тот, у кого большая машина — босс. Мне бросилось в глаза, что на дорогах — либо очень дорогие машины, либо очень дешевые», — отметил он.

Сейтаридис в сезоне-2005/2006 играл за «Динамо». Также он известен выступлениями за португальский «Порту» и испанское «Атлетико». Защитник стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Греции.

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