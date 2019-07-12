Тренирующий сборную России финн назвал удивительное российское блюдо

Главный тренер мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо рассказал об особенностях жизни в России. Его слова приводит Sports.ru

Саммельвуо заявил, что ему нравится Россия и особенно русская кухня. «Первое, что удивило меня в России — суп… Борщ, такой вкусный борщ, о, как я его люблю!» — отметил тренер.

Финн также рассказал, что выучил русский язык через 1,5 года жизни в России. «Сейчас могу даже что-то написать, свободно читаю новости, иногда смотрю фильмы», — сказал он.

43-летний финский специалист возглавил сборную России в марте 2019 года. Под его руководством российская команда заняла третье место в предварительном раунде Лиги наций. В финальной части соревнований в группу к россиянам попали США и Франция, в другую группу — команды Бразилии, Ирана и Польши. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.

Сборная России является победителем Лиги наций 2018 года. Тогда команду тренировал отечественный специалист Сергей Шляпников.

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