Выступающий в РПЛ швед назвал плюсы жизни в России

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон рассказал об адаптации в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит RT.

Олссон заявил, что футболисты из скандинавских стран легко приспосабливаются к жизни в России. По его мнению, в этом им помогает трудоспособность, преданность команде и следование указаниям тренера. Футболист также отметил, что в адаптации также помогают территориальная близость и схожие природные условия.

24-летний Олссон перешел в «Краснодар» в начале 2019 года. Сумма трансфера составила 4,9 миллиона евро. До этого он выступал за шведские и датские команды.

В составе молодежной сборной Швеции футболист выиграл молодежный чемпионат Европы-2015. Он дебютировал за основную национальную команду в 2017 году.

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