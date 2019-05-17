Легионер «Зенита» рассказал о праздновании чемпионства в русском стиле

Полузащитник петербургского «Зенита» Роберт Мак рассказал, как команда отпраздновала чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Sport.sk

Мак заявил, что команда отметила титул в русском стиле. По словам футболиста, для игроков «Зенита» был организован ужин, а затем вечеринка, на которой больше всего разливали водку. «Это мой первый чемпионский титул, я очень рад. Наконец-то это случилось», — отметил он.

Хавбек добавил, что еще в самолете команда начала отмечать чемпионство, но затем остановилась, так как не хотела оказаться в ситуации аварийной посадки самолета.

4 мая «Зенит» досрочно выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ). Титул стал пятым для команды.

Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года.

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