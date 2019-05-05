Реакция узнавших о чемпионстве в полете игроков «Зенита» попала на видео

Футболисты «Зенита» узнали о чемпионстве на борту самолета, следовавшего из Грозного в Санкт-Петербург. Видео появилось в Instagram-аккаунте клуба.

Командир экипажа по бортовой связи объявил команде результат матча между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» (0:2), позволивший сине-бело-голубым досрочно выиграть Российской премьер-лиги (РПЛ) за три тура до окончания. После этого игроки начали прыгать между креслами и радоваться победе. В аэропорту Пулково-2 команду встречали около пяти тысяч фанатов.

4 мая «Зенит» в матче 27-го тура сыграл вничью с «Ахматом» — 1:1. После матча в Грозном команда вылетела в Петербург. В это же время началась встреча между «Арсеналом» и «Локомотивом», в котором сильнее оказались туляки. Таким образом, за три тура до окончания чемпионата «Зенит» набрал 58 очков и оказался недосягаемым для железнодорожников, у которых в активе осталось 49 очков.

«Зенит» стал пятикратным чемпионом России. До этого команда выигрывала премьер-лигу в 2007-м, 2010-м, 2012-м и 2015 году.

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