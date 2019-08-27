Москвичам поднимут пенсии

Минимальный размер пенсий для неработающих пенсионеров в Москве с сентября вырастет до 19,5 тысячи рублей. Доплаты к своим пенсиям получат 1,6 миллиона человек. Об этом в своем Twitter заявил глава города Сергей Собянин.

Перерасчет пройдет в первой декаде сентября. Для 44 тысяч человек это будет первая доплата. Год назад минимальный размер пенсий в Москве повышали до 17,5 тысячи рублей.

Пенсия в России не может опускаться ниже величины прожиточного минимума для пенсионера, который установлен в регионе. Федеральная доплата устанавливается, если общий доход пенсионера не достигает величин его прожиточного минимума в регионе проживания и в целом по России. Региональная доплата — если прожиточный минимум пенсионера в регионе выше федерального, при этом доход получателя ниже величины прожиточного минимума в регионе.

В июле глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, мешающее регионам необоснованно занижать размер прожиточного минимума пенсионеров при расчете доплат. Он подчеркнул, что документ позволит разработать единые правила для всех регионов.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе власти представят проект очередного изменения изменят пенсионной системы, который переформатирует обсуждавшуюся три года идею «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК).

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