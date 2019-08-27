Секретный корабль-убийца США поставил новый рекорд

Находящийся на орбите летательный аппарат Boeing X-37B OTV (Orbital Test Vehicle) побил рекорд пребывания в космосе. Об этом пишет Space.com.

ВВС США отчитались, что космоплан пробыл в космосе уже более 717 суток 20 часов и 42 минут — столько длилась прошлая миссия OTV. Одной из задач специалистов было проверить, как долго X-37B может находиться в космосе: первая миссия продолжалась 224 дня, вторая — 468 дней, третья — 675.

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Проект является секретным, и все цели не раскрываются. По одной из версий, мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а среди целей указывают проверку экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

X-37B способен выходить на орбиту и приземляться по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Его длина составляет 8,83 метра, что в четыре раза меньше, чем у Space Shuttle, а размах крыла — 4,6 метра. В распоряжении Пентагона имеются два Boeing X-37, военные чередуют старты каждого из них.

Последняя миссия была запущена 7 сентября 2017 года на среднетяжелой ракете Falcon 9. Предыдущие четыре запуска Boeing X-37 производились на ракете Atlas 5 компании ULA (United Launch Alliance), совместного предприятия аэрокосмических гигантов Lockheed Martin и Boeing.

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