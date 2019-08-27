Чистая прибыль Россельхозбанка за полугодие составила 3,6 миллиарда рублей

За I полугодие 2019 года чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) составила 3,6 миллиарда рублей, по сравнению с 0,2 миллиарда рублей годом ранее. Это следует из опубликованной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой (МСФО) отчетности за 6 месяцев 2019 года.

«Это результат планомерной системной работы команды банка в течение последних 10 лет. Банк демонстрирует эффективную работу и выполняет плановые показатели по всем основным направлениям деятельности: по развитию розничного и корпоративного бизнеса, повышению качества кредитного портфеля, росту операционной эффективности и снижению затрат, — прокомментировал отчетность первый заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Левин. — Но основным приоритетом для РСХБ по-прежнему остается системная поддержка российских аграриев, а с прошлого года мы сделали акцент еще и на росте экспорта продукции АПК. Мы намерены и дальше совершенствовать продукты банка под растущие потребности сельхозпроизводителей и продолжим всесторонне содействовать росту отрасли, повышая эффективность вложений в сельское хозяйство».

В первом полугодии 2019 года группа РСХБ обеспечила запланированный рост кредитного портфеля с сохранением тренда на повышение его качества, сформировала устойчивую ресурсную базу в необходимом объеме, укрепила капитал и существенно увеличила прибыль, — отметили в банке. Кредитный портфель группы до вычета резервов за полугодие увеличился на 4,8 процента (+108,9 миллиарда рублей) и составил 2,399 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц, включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, вырос относительно конца 2018 года на 5,1 процента (+94,4 млрд рублей) и составил 1,950 триллиона рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась с начала 2019 года на 3,3 процента (+14,5 млрд рублей) до 448,7 миллиарда рублей.

Размер активов группы на конец первого полугодия 2019 года составил 2,982 триллиона рублей, что на 4,3 процента ниже уровня начала года в рамках волатильности объемов арбитражных (краткосрочных) операций. Указанная динамика не затронула основную деятельность группы РСХБ по кредитованию заемщиков и привлечению средств клиентов. Депозиты и остатки средств на счетах клиентов соответственно изменились за I полугодие 2019 года на 3,4 процента (-82 млрд рублей) и составили 2,339 триллиоан рублей в связи с уменьшением средств юридических лиц на 11,2 процента (-155 млрд рублей) до 1,231 триллиона рублей.

Депозиты и остатки средств на счетах физических лиц выросли с начала года на 7,1 процента или 73 миллиарда рублей и составили 1,108 триллиона рублей. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла на конец первого полугодия 2019 года до 83,2 процента по сравнению с 81,7 процента на конец 2018 года. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 июня 2019 года составило 103 процента.

Чистый процентный доход сократился на 7,5 процента по сравнению с результатом за 6 месяцев прошлого года до 34,2 миллиарда рублей. Сокращение связано с ускоренным ростом стоимости процентных пассивов в условиях сложившейся в I полугодии 2019 года рыночной ситуации. Чистый комиссионный доход по итогам I полугодия 2019 года был увеличен на 3,6 процента – до 10,3 миллиарда рублей в сравнении с результатами I половины 2018 года (9,9 миллиарда рублей). Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило за 6 месяцев 2019 года 56 процентов.

На 30 июня 2019 года собственный капитал группы по балансу составил 169,7 миллирад рублей против 151,7 миллиарда рублей на конец 2018 года (+11,8%). Увеличение собственного капитала группы связано с поступлением средств федерального бюджета в уставный капитал на сумму 15 миллиардов рублей и капитализацией прибыли группы РСХБ в размере 3,6 миллиарда рублей. В течение первого полугодия 2019 года показатель достаточности капитала Н1.0 поддерживался на комфортном уровне (в соответствии с требованиями Банка России) и составил 14,8 процента на 1 июля 2019 года.