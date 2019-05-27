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РСХБ запланировал рост активов до конца года на 12 процентов

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Россельхозбанк в 2019 году планирует увеличить активы на уровне рынка — примерно на 12 процентов. Об этом заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Левин в ходе телефонной конференции, посвященной раскрытию отчетности по МСФО за первый квартал, сообщает «Финмаркет».

В ходе конференции было отмечено, что чистая прибыль банка в 2018 году составила 1,5 миллиарда рублей. В 2019 году банк намерен не сильно, но превысить этот финансовый результат. «Мы будем в плюсе», — подчеркнул Левин. Он также отметил, что несущественное сокращение прибыли в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года связано с тем, что субсидирование процентной ставки по новым кредитам теперь осуществляется в размере 90 процентов от ключевой ставки Банка России.

Кредитный портфель РСХБ (до вычета резервов) за первый квартал 2019 года увеличился на 2,8 процента (плюс 65 миллиардов рублей) и составил 2,355 триллиона рублей. Увеличение произошло за счет прироста кредитного портфеля юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) на 3,4 процента (плюс 63,2 миллиарда рублей) до 1,919 триллиона рублей по сравнению с началом года. Ссудная задолженность физических лиц на конец отчетного квартала составила 436 миллиарда рублей.

Первый зампред РСХБ также рассказал о том, что за три месяца 2019 года банк продемонстрировал рост объемов своего бизнеса как в корпоративном и розничном кредитовании, так и в привлечении клиентских средств, способствующем формированию устойчивой диверсифицированной ресурсной базы, а также обеспечил необходимую операционную эффективность и прибыльность.

В течение первого квартала текущего года депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 216,5 миллиарда рублей (плюс 8,9 процента) и составили 2,638 триллиона рублей, в том числе средства юридических лиц увеличились на 184,6 миллиарда рублей (плюс 13,3 процента) до 1,571 триллиона рублей. Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 31,9 миллиарда рублей (плюс 3,1 процента) до 1,067 триллиона рублей. При этом, остатки на текущих и расчетных счетах клиентов группы выросли за отчетный период на 8,2 процента.

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