Госбанк получит миллиарды от правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что государство вложит в Россельхозбанк (РСХБ) дополнительные 20 миллиардов рублей, передает «Интерфакс».

«Я принял решение о том, чтобы докапитализировать банк. В этом году мы направим на докапитализацию 20 миллиардов рублей и в следующем году докапитализацию продолжим», — сообщил глава правительства.

Он также подчеркнул, что власти намерены обеспечить банку необходимый уровень ликвидности, чтобы он смог «и дальше успешно кредитовать аграрный сектор».

Ранее принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщала, что РСХБ нуждается во внесении дополнительных средств в капитал на 40 миллиардов рублей. Деньги понадобились для выполнения норматива достаточности капитала по международным стандартам «Базель III».

Единственный акционер РСХБ — государство в лице Росимущества. Потребность в деньгах возникает у банка уже не первый раз за год. Так, в мае заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин говорил о необходимости привлечь 30 миллиардов рублей.

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