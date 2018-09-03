Госбанку срочно потребовались миллиарды

Россельхозбанк (РСХБ) нуждается во внесении дополнительных средств в капитал на 40 миллиардов рублей. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники в ЦБ и правительстве.

Деньги понадобились Россельхозбанку для выполнения норматива достаточности капитала по международным стандартам «Базель III». На данный момент для РСХБ как для системно значимого банка он составляет 8 процентов по базовому капиталу, 9,5 процента — по основному, и 11,5 процента — по общему. Банк соблюдает все требования, но имеет на балансе сомнительные активы в виде кредитов, которым может потребоваться переоценка, что приведет к снижению нормативов.

В этом случае для выполнения требований требуется докапитализация. Провести ее можно за счет собственной нераспределенной прибыли, выпуска субординированных облигаций или дополнительной эмиссии акций. Первый вариант пока невозможен из-за низкой маржинальности банка.

Единственный акционер РСХБ — государство в лице Росимущества. Решения о докапитализации оно пока не приняло. При этом потребность в деньгах возникает у банка уже не первый раз за год. Так, в мае заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин говорил о необходимости привлечь 30 миллиардов рублей, 20 миллиардов из них уже получены — за счет выпуска облигаций и допэмиссии, выкупленной государством. Теперь же, по версии правительства и ЦБ, банку нужны дополнительно не 10, а 40 миллиардов.

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