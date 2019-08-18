Россельхозбанк поддержал фермерский фестиваль «СВОЕ»

В Барнауле 17-18 августа проходит фермерский фестиваль «СВОЕ», организованный Россельхозбанком (РСХБ) при поддержке правительства Алтайского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка. На масштабном городском празднике более 100 фермеров со всей России представляют продукцию, выращенную и изготовленную собственными руками: овощи, фрукты, молочные и мясные продукты, крупы, мед, консервы и другие.

Россельхозбанк проводит фестиваль «СВОЕ» третий год, чтобы помочь аграриям в реализации и продвижении собственных торговых марок на рынок. В этом году РСХБ значительно расширил деловую программу фестиваля и организовал для владельцев личных подсобных хозяйств и фермеров серию круглых столов, на которых совместно с Минсельхозом России расскажет о мерах государственной поддержки, а также о возможностях и преимуществах органической сертификации. В партнерстве с Роскачеством на фестивале установлены мобильные лаборатории, и участники смогут проверить свою продукцию на соответствие существующим стандартам качества.

«Россельхозбанк объединяет российских аграриев и создает новые стимулы для развития фермерского движения. Каждый посетитель фестиваля "СВОЕ" сможет убедиться лично, что на российской земле много продуктов высокого качества с уникальной рецептурой и неповторимым вкусом. Проект "СВОЕ" помогает аграриям расширить рынок сбыта и открывает небольшим хозяйствам новые возможности развития. Для этого мы расскажем, как повысить конкурентоспособность продукции и продвигать ее на экспорт. Совместная с Роскачеством инициатива стимулирует аграриев работать над качественными характеристиками своих товаров. От этого выиграют все стороны: фермер завоюет доверие на рыке, а потребитель будет уверен в качестве приобретаемой продукции», — отметил заместитель главы Россельхозбанка Алексей Жданов.

«В этом году мы подписали соглашение с Россельхзбанком. У нас очень большой круг вопросов, по которым мы сотрудничаем. Фестиваль фермерской еды — одно из мероприятий соглашения. Организационную и финансовую составляющую взял на себя банк», — подчеркнул Виктор Томенко.

Первый фестиваль «СВОЕ» Россельхозбанк организовал в 2017 году в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское». В прошлом году аналогичные мероприятия прошли в четырех городах страны. Их посетили в общей сложности свыше 250 тысяч человек, а свою продукцию представили более 500 фермерских хозяйств. География фестиваля в 2019 году расширена: он пройдет в Барнауле, Великом Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге и Туле.