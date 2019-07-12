Россельхозбанк определился с городами проведения фестиваля «СВОЕ»

Фестиваль фермерской еды «СВОЕ» в 2019 году пройдет в пяти городах: Барнауле, Великом Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге и Туле. Об этом сообщил председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов на Всероссийского Дне поля-2019.

Экспозиция РСХБ на Дне поля представляет уменьшенную версию фестиваля «СВОЕ», на которой разместились представители 16 фермерских хозяйств. Фермеры из разных регионов страны угостили гостей вкусными и экологичными продуктами: молоком, адыгейским сыром, творогом, медом, клубникой, клюквой в сахаре и другими. Участниками «СВОЕ» в 2019 году станут более 500 российских фермерских хозяйств.

В ходе осмотра экспозиций выставки министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомились с продукцией фермеров на стенде РСХБ. «Наше хозяйство "Золотая Адыгея" объединяет несколько частных адыгейских сыроварен. Сыр в Адыгее — дело семейное. Кто-то коптит на яблоневых опилках, кто-то на опилках дуба — у каждого свой традиционный рецепт, — рассказала глава фермерского хозяйства Ева Богоявленская. — Фестиваль "СВОЕ" — это реальная помощь фермерам со сбытом. Участие для нас совершенно бесплатно. Мы просто привозим сыр и сразу получаем покупателей, а главное, средства, которые вкладываем в развитие своего дела».

«Масштабный фестиваль под эгидой Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства России направлен на поддержку региональных брендов. Мы стремимся помочь российским фермерам сохранить свои уникальные черты, технологии, рецепты. Ведь у каждого продукта есть родина -место, откуда он родом. Адыгейский сыр, вологодское масло, астраханские арбузы, башкирский мед. Мы уверены, что качество брендов с российскими корнями оценят и за пределами страны», — отметил глава Россельхозбанка Борис Листов.

Фестиваль «СВОЕ» проходит в формате масштабных городских праздников. За два года мероприятие посетило в общей сложности свыше 250 тысяч человек. В этом году РСХБ значительно расширит деловую программу мероприятия и организует для владельцев личных подсобных хозяйств и фермеров серию круглых столов, на которых совместно с Минсельхозом России расскажет о мерах государственной поддержки в рамках нового федерального проекта, а также о возможностях и преимуществах фермерской кооперации. Кроме того, в партнерстве с Роскачеством на фестивале будут установлены мобильные лаборатории, и участники смогут проверить свою продукцию на соответствие существующим стандартам качества.