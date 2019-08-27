Россия раскрыла причину недопуска в страну американского сенатора

Американский сенатор Рон Джонсон находится в российском стоп-листе и знал об этом, но специально представил ситуацию так, будто ему отказали в визе. Об этом ТАСС заявили в Департаменте информации и печати МИД России.

«Это называется "манипуляция информацией". Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения», — цитирует агентство представителя ведомства.

До этого в посольстве России в Вашингтоне сообщили, что политик не обращался за визой и не информировал диппредставительство о своих планах посетить Россию.

Ранее 27 августа Джонсон пожаловался, что Москва отказала ему во въездной визе. По его словам, он планировал посетить Россию, чтобы пообщаться с официальными российскими чиновниками, работающими в России американскими бизнесменами и представителями общественных организаций.

В 2018 году Джонсон предлагал выделить один миллиард долларов на защиту Европы от российского влияния на энергетику. Политик активно выступал против строительства газопровода «Северный поток-2», а также требовал более агрессивного реагирования на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru