Охранник заигрался со змеей и умер

В индонезийском населенном пункте Гадинг-Серпонг, провинция Бантен, охранник погиб после змеиного укуса. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

46-летний Искандар (Iskandar) поймал малайского крайта — ядовитую змею, которая встречается в Юго-Восточной Азии. Он играл с ней, пока она не укусила его за палец. Мужчина решил, что укус безопасен, и не стал обращаться за медицинской помощью. «На месте укуса не было кровоподтека, серьезной травмы он тоже не вызвал», — объясняет его начальник.

К 19:30 состояние Искандара ухудшилось, и его отвезли в больницу. Через девять часов он скончался. «Пострадавший пытался справиться со змеей без соответствующего оборудования и подготовки, — говорится в заявлении некоммерческой организации «Фонд змей сиу». — После укуса он принялся высасывать яд из ранки, что лишь ускорило смертельную реакцию».

Яд малайских крайтов обладает нейротоксическим действием и представляет опасность для людей. При отсутствии своевременной медицинской помощи он приводит к гибели в 60-70 процентах случаев.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Миддлсборо, штат Кентукки, ядовитая змея укусила пастора-пятидесятника во время проповеди. Его отец, который также был пастором, погиб от укуса змеи за четыре года до этого случая.

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