Российских пилотов захотели научить летать после авиакатастрофы в Шереметьево

Министерство транспорта России вознамерилось усовершенствовать систему подготовки российских пилотов для повышения безопасности полетов. Слова директора департамента государственной политики в области гражданской авиации ведомства Светланы Петровой приводит РИА Новости.

В Минтранс также предлагают обучать студентов летных вузов управлению конкретно Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и вдвое увеличить сумму бюджетных средств на подготовку летчиков.

Правительство рассмотрит предложение в конце сентября.

Поводом для инициативы стала авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево. 5 мая самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в аэропорт. При посадке лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа.

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