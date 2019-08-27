Цыгане испугались за жизнь и уехали из российского села

Конфликт между цыганами и жителями села Подгорное в Кемеровской области исчерпан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, цыгане уехали из населенного пункта после встречи с руководителем регионального управления МВД генерал-лейтенантом Игорем Ивановым. В разговоре с цыганским семейством, насчитывающим несколько десятков человек, Иванов пояснил, что им никто не сможет гарантировать безопасность. В результате цыгане собрали вещи и оставили дом, уехав к родственникам в Ленинск-Кузнецкий.

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При этом полиция не стала снимать охрану с их жилища, чтобы его не разграбили и не сожгли. Канал отмечает, что в ближайшее время дом будет продан.

О конфликте в кузбасском селе Подгорное стало известно 21 августа. По некоторым данным, в драке принимали участие до 20 человек, среди которых цыгане и ранее судимые местные жители. В результате инцидента два человека получили ножевые ранения.

После этого жители Подгорного отправились в соседний поселок и устроили там еще одну потасовку. Всех участников драки утром 22 августа задержала полиция. Отмечалось, что конфликт возник из-за приставания цыган к девушкам.

После инцидента было возбуждено два уголовных дела по статье 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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