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Медведев раскрыл суть российского бюджета

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Дмитрий Медведев

Федеральный бюджет России будет ориентирован на социальную сферу. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Глава правительства уточнил, что речь идет о поддержке рождаемости, помощи малоимущим семьям и устранении проблем в сфере здравоохранения. «Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет — он должен быть социально ориентированным», — указал премьер, добавив, что почти по всем направлениям есть национальные проекты, на них выделены значительные суммы.

Кроме того, по словам Медведева, будет продолжена работа по улучшению работы поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. «Серьезные силы и деньги продолжим вкладывать в борьбу с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проведем в ближайшие два года масштабную всероссийскую диспансеризацию. Решение об этом также было принято», — напомнил он.

Осенью 2018-го специалисты Института экономической политики имени Гайдара при РАНХиГС пришли к выводу о том, что проект бюджета противоречит закону о гостайне. Засекреченными оказались не только расходы на разведывательную, контрразведывательную и оперативно-разыскную деятельность, но и другие статьи, в частности социальная политика, здравоохранение, СМИ, физкультура и спорт, ЖКХ, национальная экономика.

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