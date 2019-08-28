Женщина трижды повалила мужчину-соперника и восхитила комментатора UFC

@realjuliasong / Twitter

Актер и комментатор турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган отреагировал на видео драки между мужчиной и женщиной. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Julia Song.

На видео можно наблюдать, как женщина трижды бросила на пол соперника-мужчину. Драка произошла в ресторане быстрого питания.

«Невероятное чувство баланса. Она провела жизнь в пьяных рукопашных схватках. Определенно, это наиболее опасный соперник среди женского белого отребья. И этот парень был явно не готов», — написал Роган в своем Twitter.

Роган — эксперт по боевым искусствам и актер телевидения. С 1997 года он регулярно комментирует турниры UFC. Также американец ведет свой подкаст Joe Rogan Experience.

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