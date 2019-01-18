Тайсон поведал о детстве с наркотиками

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон в подкасте у комментатора и комика Джо Рогана рассказал об употреблении наркотиков в раннем возрасте.

Бывший боксер признался, что пробовал наркотики еще в детстве. «Когда в первый раз? Лет в восемь или девять. Травка, алкоголь... Потом лет в одиннадцать я попробовал кислоту», — рассказал 52-летний Тайсон.

4 ноября 2018-го ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор лестно отозвался о марихуане Тайсона. Он упомянул, что бывший боксер выращивает ее сам, на ранчо Ko Kush.

В 2006 году боксер был арестован за хранение и употребление наркотиков. Годом позже Тайсон признался в употреблении кокаина.

Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и самый молодой обладатель пояса в истории: первый титул Тайсон завоевал в 20 лет. С 1985 по 2005 годы он провел 58 боев. Тайсон одержал 50 побед (44 из них нокаутом) и потерпел шесть поражений.

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