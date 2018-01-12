Нурмагомедов показал подарки от Майка Тайсона

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов получил подарки от бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Об этом россиянин сообщил в Instagram.

«Спасибо моему брату Майку Тайсону за то, что он прислал мне эти красивые вещи», — подписал Нурмагомедов фото, на котором запечатлены толстовка, футболка, бейсболка и другие вещи с именем Тайсона.

Ранее в пятницу сообщалось, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) впервые проведет турнир в России. Соревнования должны состояться 14 и 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».

31 декабря Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC в Лас-Вегасе. Он владел преимуществом на протяжении всего поединка и выиграл единогласным решением судей. На счету 29-летнего россиянина стало 25 побед в 25 боях.

Тайсон за профессиональную карьеру одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира. Помимо успехов на ринге, американец известен скандальным поведением и тремя судимостями — в 1992, 1998 и 2008 годах.

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