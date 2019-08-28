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Россия отреагировала на новые санкции США

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Мария Захарова

США приносят в жертву остатки партнерства с Россией, вводя против нее новые санкции. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, решение Вашингтона вызывает лишь сожаление и принято лишь ради начавшейся предвыборной гонки за пост президента. «Мы по-прежнему убеждены, что санкции США — это нелегитимный инструмент давления», — подчеркнула Захарова.

В МИД добавили, что американская сторона своими действиями пытается нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики, однако Россия к подобным нападкам устойчива. В итоге единственный результат от введения ограничительных мер — это еще большее ухудшение возможностей по нормализации отношений, подчеркнула дипломат.

Новый пакет санкций США против России вступил в силу в 00:00 понедельника, 26 августа. Ограничительные меры включают в себя запрет на предоставление нерублевых кредитов правительству России и блокировку финансовой или технической помощи со стороны международных институтов.

Причиной для новых санкций американская сторона назвала тот факт, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Они были найдены без сознания на скамейке 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.

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