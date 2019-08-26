Россия назвала последствия новых санкций США

Новый пакет санкций США не окажет существенного влияния на Россию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Он напомнил, что введение антироссийских ограничительных мер было объявлено в начале августа. После этого рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России и ряда государственных компаний. Кроме того, реакция рынка, официальных представителей России и банковского сообщества была спокойной.

«Все является подтверждением, что все эти меры они никакого сколько-нибудь существенного влияния на Россию оказать не могут. (...) С учетом того, что внешние заимствования в принципе нам сейчас не нужны, то это тоже говорит о том, что никакого влияния с точки зрения финансовой устойчивости или недостатка ресурсов не окажет», — заявил Аксаков.

Материалы по теме США введут новые санкции против России Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить

По его словам, антироссийские санкции имеют большее значение для внутренней политики США. Парламентарий заключил, что главный минус ограничительных мер — продолжение антироссийских настроений и ухудшение атмосферы.

Новый пакет санкций США против России вступил в силу в 00:00 понедельника, 26 августа. Ограничительные меры включают в себя запрет на предоставление нерублевых кредитов правительству России и блокировку финансовой или технической помощи со стороны международных институтов. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!