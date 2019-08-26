Мир
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами
У предпринимателей захотели забрать неиспользуемые земли
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
Россия назвала последствия новых санкций США
Цветы в России подорожают на 70 процентов к 1 сентября
Блогер инсценировал аварию с участием матери ради лайков и был сурово наказан
Путину отказались предлагать административную амнистию
В России спрогнозировали дефицит мужчин
Новости партнеров

Новый пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вступил в силу

Перейти в «Мою Ленту»
Продолжение: Россия назвала последствия новых санкций США

Новый пакет санкций США против России вступил в силу в 00:00 понедельника, 26 августа, в Вашингтоне (07:00 мск). Американский лидер Дональд Трамп подписал соответсвующий указ 2 августа.

Ограничительные меры включают в себя запрет на предоставление нерублевых кредитов правительству России и блокировку финансовой или технической помощи со стороны международных институтов. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.

Первый пакет санкций в отношении Москвы был введен из-за использования химического оружия и нарушения международного права. Он предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Россия также лишилась «любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки» со стороны американского учреждения.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США объявили о новых санкциях против России
Названы последствия новых санкций США для России
В России заявили о готовности к новым санкциям США
Новые антироссийские санкции США вступили в силу
Другие материалы рубрики
Мир00:0422 августа

Большой китайский брат

Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
06:44Сегодня

Беженцев захотели выставить из Европы за частые поездки домой

04:30Сегодня

В Германии захотели возвращения России в G7

03:53Сегодня

Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»

Мир00:0220 августа
Амос Сильвер

Мистер бонг

Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
01:50Сегодня

Еще одна страна отозвала признание независимости Косова

23:5625 августа

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

21:3225 августа

Меркель рассказала об условии для возвращения России к G7

Мир00:0215 августа

Могут повторить

Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
19:5225 августа

В Испании столкнулись самолет и вертолет

19:2925 августа

В Гонконге впервые применили водометы против протестующих

15:2225 августа

Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» Brexit

Россия
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Путину отказались предлагать административную амнистию
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Выявлены главные страхи россиян
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
В России спрогнозировали дефицит мужчин
Все материалы
Мир
Новый пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вступил в силу
«Там можно найти пришельцев»
 
Беженцев захотели выставить из Европы за частые поездки домой
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
В Германии захотели возвращения России в G7
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»
Все материалы
Бывший СССР
Глава офиса Зеленского предпочел французский курорт украинскому празднику
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
Стали известны первые результаты выборов президента в Абхазии
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Украинский военный командир погиб на Донбассе
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
Все материалы
Экономика
У предпринимателей захотели забрать неиспользуемые земли
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Россия назвала последствия новых санкций США
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Цветы в России подорожают на 70 процентов к 1 сентября
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
«Почта России» попросила 85 миллиардов рублей на преобразование инфраструктуры
Все материалы
Силовые структуры
Убийца сбежал из российской колонии
Однорукий стрелок
В 30-х этот маньяк стал кошмаром Ленинграда. Для его розыска освободили сыщиков из лагерей
Россиянин убил 92-летнего ветерана ради денег на наркотики
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Росгвардия уволила отказавшегося помочь пострадавшему из-за шаурмы сотрудника
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Росгвардия решила закупить пистолеты-электрошокеры почти на 4 миллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Предсказано будущее экзотических лихорадок в России
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Названы способы снизить вред от смартфонов
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Раскрыт неожиданный способ предотвратить преждевременную смерть
Все материалы
Спорт
Журналист попал под струю воды в прямом эфире и вызвал шквал насмешек
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
Болельщик выпал на гоночную трассу и едва выжил
Винни-Топор
Он пил, дрался и «ломал» соперников на футбольном поле, а потом стал кинозведой
Призер чемпионатов мира по футболу завершил карьеру и растолстел
«Я не хочу терять праздник!»
Английский футбол рискует измениться до неузнаваемости. Всему виной судьи и технологии
Гонщик попал в аварию и потерял память
Все материалы
Культура
Сын Верника объяснился за сморкание в пятитысячную купюру
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Крутой отказался вернуть «Новую волну» в Юрмалу
«По лицам здоровых мужиков текут черные слезы»
Она стала очевидцем самого страшного теракта в истории страны и написала книгу о Беслане
Сторонники Трампа обиделись на рэпера A$AP Rocky
Hercules &amp; Love AffairХимия и алхимия
Омолаживающее техно, психоделические ритмы и жесткий эйсид: зачем идти на Gate
Момент смертельного ДТП с режиссером «Закона каменных джунглей» попал на видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогер инсценировал аварию с участием матери ради лайков и был сурово наказан
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Названы явные признаки скорого увольнения
Известный телеведущий раскрыл «королевский» секрет похудения
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
У Божены Рынски появится ребенок после смерти Малашенко
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Все материалы
Ценности
Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Найден простой способ похудеть без диеты
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Созданы духи из человеческого пота
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Все материалы
Путешествия
Исполнение гимна Украины в самолете сочли «невообразимым идиотизмом»
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
12-летний ребенок утонул в детском лагере
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Больше половины российских туристов отказались тереть памятники на удачу
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Трап врезался в самолет в Шереметьево
Все материалы
Из жизни
Девушка на самокате попала под грузовик и отделалась царапиной
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Женщина споткнулась о собаку и лишилась всех пальцев
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Отец спас сына от вцепившейся в его голову пумы
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Собаки по запаху определили рак у женщин
Все материалы
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
Главным дизайнером Koenigsegg стал россиянин. Что он рисует?
Саша Селипанов известен, в частности, как дизайнер Bugatti Chiron. Заглянем в его рисунки!
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Найдено «кладбище» из тысяч бракованных Mercedes-Benz
«Драйверская» Lada Granta получила 28 новых деталей
Стали известны цены на «путинский» седан Aurus
Все материалы
Дом
Найден район Петербурга с аномально дешевым жильем
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Названы самые дорогие квартиры в городах-миллионниках России
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россиянин продал песок с «дальневосточного гектара» и озолотился
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Все материалы