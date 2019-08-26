Новый пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вступил в силу

Новый пакет санкций США против России вступил в силу в 00:00 понедельника, 26 августа, в Вашингтоне (07:00 мск). Американский лидер Дональд Трамп подписал соответсвующий указ 2 августа.

Ограничительные меры включают в себя запрет на предоставление нерублевых кредитов правительству России и блокировку финансовой или технической помощи со стороны международных институтов. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.

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Первый пакет санкций в отношении Москвы был введен из-за использования химического оружия и нарушения международного права. Он предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Россия также лишилась «любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки» со стороны американского учреждения.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.

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