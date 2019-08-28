Новая система повышения квалификации педагогов введена в Подмосковье

Новая система повышения квалификации педагогов вводится в Подмосковье, она основана на индивидуальном подходе к учителю, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 28 августа.

По ее словам, в регионе откроются семь Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. В них педагоги смогут пройти обучение по современным образовательным технологиям.

«В тестовом режиме новая система заработает в сентябре, а в октябре уже будет действовать в полном объеме», — рассказала Забралова.

По распоряжению губернатора Андрея Воробьева в регионе проводятся различные мастер-классы для учителей. Так, недавно специалистов ознакомили с сингапурскими методиками преподавания. По словам главы региона, система образования должна отвечать современным вызовам.