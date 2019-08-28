Офисные сотрудники променяли работу на джинсы

Треть американских офисных сотрудников заявили, что готовы уйти со своей работы, если их обяжут соблюдать деловой дресс-код. Об этом говорится в исследовании рекрутинговой компании Randstad.

Работники предпочитают даже отказаться от годовой прибавки в пять тысяч долларов (около 334 тысяч рублей), чем ходить в костюмах. Большинство респондентов считают, что рваные джинсы (73 процента) и легинсы (56 процентов) не подходят для повседневной рабочей обстановки. Половина опрошенных считает высокие каблуки неприемлемыми для офиса, а 40 процентов высказались против любой обуви с открытым носом.

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Тем не менее 65 процентов респондентов считают, что костюм нужно надевать на собеседование, даже если деловой стиль одежды в компании не принят. 42 процента утверждают, что лучше они опоздают на собеседование на 20 минут, чем придут непричесанными или неаккуратно одетыми.

В опросе приняли участие 1204 офисных сотрудника в возрасте от 18 до 65 лет.

По данным портала HeadHunter, только 2 процента россиян принципиально бы не пошли на работу с деловым дресс-кодом. 18 процентов готовы отказаться от работы, которая их устраивает, если руководство выступит с требованием соблюдать нестрогий дресс-код.

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