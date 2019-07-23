Российским чиновникам захотели запретить ходить в дорогой одежде

В России разрабатывают документ, регламентирующий дресс-код государственных служащих. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам главного составителя 18-страничного документа «Дресс-код. Рекомендации для государственных служащих», директора Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Галины Михайловой, образцами стиля среди российских политиков можно считать Владимира Путина, Валентину Матвиенко и Сергея Лаврова.

Составить дресс-код для чиновников Михайлову подтолкнул низкий уровень образованности в этом вопросе молодого поколения управленцев: чиновники не соблюдают элементарных правил этикета, а также не знают, что означает business best и black tie — дресс-коды для приемов самого высокого уровня.

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По мнению Михайловой, носить костюмы Brioni, сумки Louis Vuitton и ботинки из крокодиловой кожи некорректно по отношению к налогоплательщикам.

Мужчинам регламент рекомендует носить темно-синие костюмы, а черные надевать только на похороны и свадьбы. Летом возможен светло-серый костюм. Цвет галстука зависит от положения чиновника в иерархии: чем выше статус, тем темнее оттенок.

Женщинам рекомендуется носить платья или брючные костюмы. При этом юбка должна быть не выше колена, а цвет верхней и нижней части костюма должен быть одинаковым. Каблук на обуви не должен превышать пяти сантиметров. Плотность колготок не должна превышать 20 ден, а допустимые цвета — телесный и черный. При этом Михайлова отметила, что вокруг включения в разрешенный список последнего развернулась дискуссия.

Ранее в июле была названа стоимость кроссовок, в которых российский лидер Владимир Путин был замечен в совместной поездке с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Валаамский монастырь.

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