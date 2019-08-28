Туристы массово начали покидать Сочи

Туристы массово стали покидать российский курортный город Сочи, из-за чего на федеральной трассе образовались большие пробки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, за один день по дороге А-147, рассчитанной на 6 тысяч машин, проехало 46 тысяч автомобилей. Как пояснили дорожники, сначала причиной пробок посчитали ДТП с фурой, которая везла арбузы, однако позже выяснилось, что плотность движения вызвана массовым оттоком туристов из Сочи.

В связи с этим путешественников попросили учитывать загруженность трассы А-147 при планировании поездок.

В июле администрация города Сочи сообщила о том, что в санаториях курорта заканчиваются номера, и из-за высокого спроса будут открываться дополнительные места размещения. Средний показатель заполняемости всех средств размещения по городу составлял 90 процентов. В августе, на который приходится пик сезона, ожидался рост до 100 процентов.

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