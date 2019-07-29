В санаториях Сочи закончились номера

В санаториях Сочи из-за высокого спроса не хватает номеров, и открываются дополнительные места размещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

В данный момент средний показатель заполняемости всех средств размещения по городу составляет 90 процентов. В августе, на который приходится пик сезона, ожидается рост до 100 процентов.

Всего с начала года Сочи принял более 3,5 миллиона туристов, из которых 1,7 миллиона пришлись на два летних месяца. Всего на курортах Краснодарского края в 2019 году побывали более семи миллионов человек.

В мае 2019 года 13 пляжей Сочи вошли в список самых чистых пляжей мира и получили премию «Голубой флаг».

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