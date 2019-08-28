На модернизацию аэропорта Благовещенска уйдет три миллиарда рублей

Власти Амурской области до конца года объявят конкурс на определение инвестора реконструкции международного терминала аэропорта Благовещенск. На строительство потребуется не менее трех миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы сейчас ведем переговоры с потенциальными концессионерами, которые готовы провести реконструкцию зала внутренних авиалиний и построить грузовой и международный терминал, включая пункт пропуска и парковку», — сообщил директор регионального агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

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На данный момент через международный терминал одновременно могут пройти не более 80 пассажиров в час, что не удовлетворяет потребности региона. Реконструкция отвечает целям национального проекта «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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