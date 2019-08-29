Предсказан сценарий подорожания доллара до 70 рублей

Курс доллара превысит 70 рублей только в случае реализации консервативного сценария. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития России, передает ТАСС.

Согласно прогнозу, такой вариант возможен при цене нефти по 45 долларов за баррель и не ранее 2023 года. Однако для реализации этого сценария цена барреля нефти в 2020 должна опуститься до 42,5 долларов при нынешней стоимости около 60 долларов и далее стабильно расти до 45,9 долларов в 2024 году.

Базовый сценарий, который взят за основу прогноза, предполагает, что в ближайшие годы доллар будет расти медленно, а его стоимость в 2024 году составит 67,4 рубля. Цена барреля нефти, по оценкам министерства, будет стабильно падать: от 57 долларов в 2020 году до 53 долларов в 2024-м.

Ранее Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на оставшуюся часть 2019 года — до 64,5 рубля за доллар. Это на несколько рублей лучше предыдущего прогноза, вышедшего в декабре прошлого года. В предыдущей версии банк прогнозировал курс на уровне 68,5 рубля за доллар в 2019 году и 69 рублей — в 2020-м.

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