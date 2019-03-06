Рублю предсказали новый обвал

Минэкономразвития России снизило прогноз по курсу рубля в 2019 году. Об этом в ходе выступления в Госдуме рассказал глава ведомства Максим Орешкин, следует из трансляции мероприятия на сайте нижней палаты парламента.

«Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза: ожидаем к доллару на уровне 66 рублей в среднем за год», — сказал Орешкин.

По его словам, корректировка прогноза связана с «изменениями в паре евро/доллар», а не с внутренними факторами. Прежняя оценка министерства находилась на уровне 63,9 рубля за доллар.

По данным «Интерфакса», ссылающегося на материалы презентации к выступлению Орешкина, точный прогноз теперь равен 66,4 рубля за доллар.

Вместе с тем, прогноз на 2020 год понижен с 63,8 до 67,2 рубля за доллар, на 2021-й — с 64 до 67,8 рубля.

Орешкин не смог закончить выступление из-за того, что спикер Госдумы Вячеслав Володин счел его неготовым ответить на все вопросы. Доклад министра перенесен на более поздний срок, предварительно, на конец марта-начало апреля.

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