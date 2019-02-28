Сбербанк оценил перспективы рубля

Сбербанк сохранил прогноз курса рубля на 2019-2020 годы на уровне 68,5 и 69 рублей за доллар соответственно. Это следует из материалов кредитной организации.

Сохранился прогноз и по росту ВВП — Сбербанк ожидает его на уровне 1,4 процента в 2019 году и 2 процентов в 2020-м. Инфляция в 2019-2020 годах по обновленному прогнозу будет варьироваться между 4,8 и 4 процентами соответственно.

Сбербанк также дал прогноз по среднегодовой стоимости нефти марки Urals — в базовом варианте она будет равняться 62 долларам за баррель.

В предыдущем, декабрьском прогнозе Сбербанк также прогнозировал курс рубля на уровне 68,5 и 69 рублей за доллар, а стоимость нефти — на уровне 60 и 65 долларов за баррель в 2019-2020 годах соответственно.

15 февраля независимые аналитики сообщили, что российской валюте не стоит ожидать укрепления в 2019 году. Курс рубля будет в первую очередь зависеть от риска новых санкций.

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